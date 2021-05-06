شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال والشباب يلتقيان لفك الاشتباك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يلتقي الهلال والشباب الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد «الملز» عند العاشرة و40 دقيقة بتوقيت الإمارات في مباراة حاسمة لفك الاشتباك بين الفريقين على صدارة الدوري السعودي للمحترفين العالقة بينهما برصيد 48 نقطة.

المباراة تجري لحساب الجولة 26، وسيمهد الفوز لصاحبه الانفراد بالصدارة، بينما التعادل لن يغير شيئاً من السباق الذي يراقبه نادي الاتحاد صاحب المركز الثالث برصيد 46 نقطة، علماً أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل بين الفريقين 1-1.

وسيتبقى بعد هذه المباراة 4 مباريات لكل فريق، حيث يستضيف الهلال فرق الباطن والأهلي ثم يرحل للقاء التعاون قبل العودة للقاء الفيصلي، في حين يتبقى للشباب لقاء الاتفاق والفيصلي خارج القواعد ويستقبل العين والوحدة.

المباراة هي الظهور الأول للهلال تحت قيادة البرتغالي خوسيه مورايس الذي حل بديلاً للبرازيلي ميكالي بعد إقالة الأخير على خلفية الأداء والنتائج المتواضعة التي ظهر بها الأزرق في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وينتظر أن تلعب الأسماء الرنانة في الفريقين دوراً مهماً في مسار النتيجة، في الشباب يقود الأرجنتيني بانيجا المنظومة الميدانية لـ«الليث» بجانب مواطنه جوانكا ثالث هدافي البطولة برصيد 13 هدفاً، وفي الهلال تتجه الأنظار صوب الفرنسي بافتيمبي جوميز هداف الدوري برصيد 18 هدفاً، والبيروفي كاريلو إلى جانب انتظار عودة سالم الدوسري الذي عانى من الإصابة طوال الفترة الماضية.

وفي لقاء مؤجل آخر، يستضيف التعاون الرابع برصيد 41 نقطة عند العاشرة و50 دقيقة فريق الأهلي التاسع برصيد 35 نقطة في لقاء حساس للأخير، حيث ستجعله الخسارة في دائرة المهددين بالدخول في حسابات المراكز المتأخرة.

في الجانب الآخر، يسعى التعاون للابتعاد بالمركز الرابع وبرصيد 5 نقاط عن النصر الذي فاز الأربعاء 4-3 على الفيصلي رافعاً رصيده إلى 39 نقطة.