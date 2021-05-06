شكرا لقرائتكم خبر عن إيسايلا: «السماوي» سيقاتل للفوز باللقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شدد الروماني دانيال إيسايلا مدرب بني ياس على القتال بكل قوة على اللقب حتى نهاية دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن وضع المنافسة لم يتغير في الجولة الماضية.

ويحل بني ياس ضيفاً على الظفرة الجمعة في الجولة 25 من دوري الخليج العربي، وخسارته أو تعادله سيعني تقلص حظوظه في الفوز باللقب.

وقال إيسايلا: هدفنا الفوز في المباراتين المقبلتين (أمام الظفرة والوحدة)، وسنقاتل على حظوظنا بكل قوة ونبذل أقصى ما لدينا بالقتالية والحماس، ولو نجحنا في ذلك سنسهل الأمور على أنفسنا، وأثق في قدرة لاعبي الفريق على تحقيق المطلوب.

وأشار مدرب بني ياس إلى أن الظفرة فريق جيد يلعب بتنظيم جيد، مبيناً أن فريقه يملك إمكانيات عالية سوف يظهرها في المباراة التي يتوقعها قوية.

وأوضح إيسايلا أن فريقه الشاب تطور كثيراً عن ما كان عليه في الموسم الماضي.

وأضاف: بني ياس في الموسم السابق كان يسعى للابتعاد عن الهبوط وهو نفس الفريق من ناحية عناصره خاصة على مستوى المحليين، ولكن العقلية تغيرت خاصة على مستوى الطموح وتحقيق الألقاب.

وكشف إيسايلا ان بني ياس يدخل للمباراة بغياب الظهير الأيسر جواو بيدرو.