شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"عامر" و"ليسيكو"..وتراجع "CIB" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، وارتفع رصيد شهادات إيداع شركتي عامر جروب إلى 227.280 مليون سهم، ليسيكو مصر إلى 1.981 مليون سهم، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع شركتي مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 464.727 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي إلى 148.297 مليون سهم.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند 343.886 مليون سهم، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 186.010 مليون سهم، جي بي أوتو عند 179.454 مليون سهم، المصرية للاتصالات 169.642 مليون سهم، إيديتا للصناعات الغذائية 123.119 مليون سهم، وبلغ رصيد شهادات إيداع شركات نعيم القابضة للاستثمارات المالية عند 97.994 مليون سهم، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.243 مليون سهم، حديد عز عند 72.639 مليون سهم، البويات والصناعات الكيماوية-باكين 3.523 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.921 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 396.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.02 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.5 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.48%، والعرب على 10.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 24.4 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 33.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 26.1 مليون جنيه، 772.7 ألف جنيه، 38.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 10588 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2083 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12800 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4125 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 2130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 1239 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.