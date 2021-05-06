شكرا لقرائتكم خبر عن "سامسونج" توقع اتفاقية تعاون مع جامعة بني سويف التكنولوجية لتدريب الطلاب فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة سامسونج الكترونيكس مصر اتفاقية تعاون مع جامعة بني سويف التكنولوجية برئاسة الدكتور سيد عبد القادر، لمنح طلاب الجامعة فرصة تعليمية تجريبية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والميكاترونكس، وتزويدهم بما يلزم من تدريب مهني جيد لإكسابهم خبرات متميزة، تعينهم على المنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي.

وقد تم التوقيع خلال زيارة الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية لمقر شركة سامسونج بالمنطقة الصناعية بأبو راضي بالواسطي ببني سويف، حيث كان في استقباله السيد تشونكي كوان رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من مسؤولي الشركة، الذين قدموا شرحًا موجزًا عما يقدمه مصنع سامسونج، كما قام عبد القادر بجولة ميدانية داخل المصنع للتعرف على مراحل التصنيع المختلفة حتى الوصول إلى شكل المنتج في صورته النهائية.

وأبدى رئيس الجامعة سعادته بهذا الاتفاق معربًا عن تطلعه لعقد المزيد من البروتوكولات والاتفاقات التي تخدم العملية التعليمية، مؤكدًا توفير كل الدعم لتعزيز خبرات الطلاب وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم؛ وتعزيز روح البحث والإبداع لديهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وخلال كلمته أشار تشونكي كوان، رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر، إلى سعادته بتوقيع الاتفاقية مع جامعة بني سويف التكنولوجية، وأنه يتطلع إلى التعاون المثمر مع الجامعة لرفع مستوى خريجي الجامعات المصرية بما يواكب احتياجات سوق العمل.

ومن جانبه أكد المهندس هادي بركات، رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة سامسونج مصر، أن مهمة الشركة تجاه التعليم بمصر؛ هي المساهمة في تطوير رؤية المؤسسات التعليمية، وتحسين نتائج تعلم الطلاب، من خلال رفع معدلات التخرج بمهارات القرن الـ 21 لضمان التوظيف في المستقبل، والقدرة على التنافسية والإبداع والابتكار. وأشاد بركات بمستوى التجهيزات والمعامل الدراسية الحديثة بجامعة بنى سويف التكنولوجية، وأبدى استعداده لتسهيل كافة الإمكانات المتاحة أمام الطلاب للتدريب داخل مصنع سامسونج.

في سياق آخر، ونبعا من مسؤولية الشركة المجتمعية، قامت سامسونج بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا في صعيد مصر، بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية لدعمهم ومشاركتهم شهر رمضان الكريم، وأكد المهندس حسام قباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان الخيرية، سعادته بالتعاون مع شركة سامسونج في القضاء على الجوع كهدف رئيسي من أهداف التنمية المستدامة. وأضاف قباني أن الجمعية تعتز بمشاركة الشركة وتقدرها مؤكدا على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لتحسين حياة الفئات المهمشة ودعم خطط الدولة 2030.

من جانبه قال أحمد جعفر رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج مصر، إن سامسونج حريصة دائما على المشاركة بشكل إيجابي للوفاء بالمسؤولية المجتمعية في كافة المجتمعات التي تعمل بها، وتعتبر الشركة أن مصر من أهم تلك الأسواق، لذلك تحرص على أن يكون لها مساهمات لدعم الشق الاقتصادي، مثل تدريب الطلاب، خاصة أن مصر دولة شابة ومعظم سكانها من الشباب الذي يستعد لدخول سوق العمل، ومن خلال شراكاتنا المختلفة للتدريب نساهم في تأهيلهم على أعلى مستوى.

وأضاف "جعفر" أن سامسونج مصر تحرص أيضا على مساهماتها في الشق الاجتماعي، وذلك في محاولة لرفع بعض الأعباء عن الأسر الفقيرة، في المناطق المهمشة بصعيد مصر والمساعدة في توفير احتياجاتها الغذائية، خصوصا خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية التي تقوم بدور مهم وحيوي في هذا المجال.