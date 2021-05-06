شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الحمادي" ترتفع 42.5% بالربع الأول 2021 لزيادة الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الحمادي للتنمية والإستثمار، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 42.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 35.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 24.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 42.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 37.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى إرتفاع إيرادات قطاعي الخدمات الطبية والمنتجات الصيدلانية وذلك نتيجة زيادة أعداد مرضى العيادات الخارجية ومرضى التنويم بالإضافة إلى زيادة المرضى المحولين من مقام وزراة الصحة.

وارتفعت المبيعات إلى 114.6 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 66.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 130.8 مليون ريال خلال العام 2020 مقابل أرباح بلغت 93 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى إرتفاع إيرادات قطاع الخدمات الطبية وزيادة نسب الإشغال نتيجة تأثيرات جائحة كورونا وزيادة مرضى التنويم المحولين من مقام وزراة الصحة. كذلك تحسن أداء مستشفى الحمادي- فرع النزهه وزيادة كفاءة تشغيل الأصول. فضلاً عن انخفاض تكاليف تشغيل قطاع المنتجات الصيدلانية نتيجة انخفاض حجم عمليات القطاع.