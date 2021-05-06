شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار النيوزلندي بعد بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي خلال تداولات اليوم الخميس على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات، وذلك بعد استيعاب بيانات التوظيف في البلاد.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر موافقات البناء في نيوزلندا ارتفع بنسبة 17.9% في الشهر الماضي مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت انخفاضا بنسبة 19.3%.



كانت وزارة العمل النيوزلندية قدأعلنت أمس عن أن مؤشر التغير في وتيرة التوظيف ارتفع بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع نسبة 0.3%.



وانخفض معدل البطالة في البلاد إلى 4.7% خلال أبريل/نيسان، وهو ما خالف توقعات باستقرار المؤشر عند 4.9% دون تغيير.



هذا، وتعد نيوزلندا من بين دول قليلة حول العالم تمكنت من السيطرة على تفشي فيروس كورونا، حيث أعلنت مؤخراً عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات محلية جديدة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7225، وسجل أعلى سعر عند 0.7230 وأقل سعر عند 0.7184.