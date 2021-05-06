شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخطى 1800 دولار مع تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفز الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس مدفوعا بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية ليتخطى مستوى 1800 دولار المهم نفسيا.

وبحلول الساعة 1507 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.5 بالمئة إلى 1813.29 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ السعر 1815.80 دولار، أعلى مستوى منذ 16 فبراير شباط. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.7 بالمئة لتصل إلى 1814.50 دولار.

ورغم التفاؤل الاقتصادي، يبدو صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عازمين على مواصلة التيسير النقدي، بينما سيستفيد الذهب من مخاوف المستثمرين حيال التضخم، حسبما ذكر مويا.

وهبط مؤشر الدولار 0.4 بالمئة، مما يزيد إغراء الذهب لحملة العملات الأخرى.