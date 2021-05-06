شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تنتظر مشجعين أكثر في نهائي أبطال أوروبا للسيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستوكهولم - رويترز

طلب الاتحاد السويدي لكرة القدم من وزيرة الرياضة أماندا ليند والسلطات الصحية بالبلاد، السماح بحضور 500 مشجع في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات بين برشلونة وتشيلسي في جوتنبرج يوم 16 مايو/أيار.

وتسمح قواعد كوفيد-19 الحالية في السويد بحضور ثمانية مشجعين فقط في المباريات بالمنافسات الكبرى.

وأعلنت الحكومة قبل أسبوع أن العدد قد يزيد إلى 500 مشجع بحلول يوم 17 مايو/أيار، أي بعد يوم من النهائي في استاد "جاملا أوليفي" الذي يتسع لـ18416 مشجعاً.

وقال رئيس الاتحاد السويدي للعبة كارل-إيريك نيلسون في بيان: "نتحدث عن واحدة من أكبر المسابقات الرياضية للسيدات، ومن المحزن عدم إقامة المباراة أمام مدرجات ممتلئة، لكن السماح بحضور 500 مشجع أفضل من ثمانية".

ولم يسبق لتشيلسي، الذي هزم بايرن ميونيخ في الدور قبل النهائي، أو برشلونة الذي تفوق على باريس سان جيرمان في المواجهة الأخرى، أن توجا باللقب.