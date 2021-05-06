شكرا لقرائتكم خبر عن "طالبان" تستولي على سد رئيسي وسط تصاعد القتال مع القوات الأفغانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قندهار - أ ف ب

استولت حركة "طالبان" على ثاني أكبر سد في أفغانستان بعد أشهر من القتال العنيف في معقلهم السابق في ولاية قندهار، وفق ما أفاد مسؤولون رسميون، وكذلك من الحركة المتمردة الخميس.

وصرح مسؤولون محليون أن سد "دحلة" الذي يوفر مياه الري للمزارعين عبر شبكة قنوات، وكذلك مياه الشرب لعاصمة الولاية، أصبح الآن تحت سيطرة "طالبان".

كما قال المتحدث باسم "طالبان" قاري يوسف: "استولينا على سد دحلة في ارغنداب".

وأكد حاجي غلب الدين حاكم المنطقة المجاورة، أن السد بات "تحت سيطرة" الحركة المتمردة، وقال إن "قواتنا الأمنية طلبت تعزيزات، لكنها لم تتمكن من الحصول عليها".

وتأتي سيطرة "طالبان" على السد بعد معارك شهدتها ولاية هلمند المجاورة هذا الأسبوع عقب أيام فقط من بدء الجيش الأمريكي رسمياً سحب قواته المتبقية في البلاد.

وأفاد توريالاي محبوبي رئيس دائرة المياه في قندهار، بأن "طالبان" حذرت موظفي سد دحلة مؤخراً من التوجه إلى أعمالهم.

وبنت الولايات المتحدة سد دحلة منذ نحو 70 عاماً لتوفير مياه الري لأراضي نحو سبع مقاطعات في قندهار.

وعام 2019، وافق بنك التنمية الآسيوي على تقديم هبة بقيمة 350 مليون دولار إلى أفغانستان لاستخدامها جزئياً في مشاريع توسعة للسد.

وشهدت المنطقة المحيطة معارك عنيفة في الأشهر الستة الماضية، لكن مسؤولين أمنيين أعلنوا في نيسان/أبريل تطهير المنطقة.

وأشار المسؤولون حينها الى أن "طالبان" عمدت قبل انسحابها إلى زرع ألغام في أنحاء المنطقة، بما في ذلك بين مجمعات سكنية.