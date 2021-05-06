شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 784 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 6-5-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان الحكومةارتفاع الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية بفبراير 2021 بواقع 2.25 % ، وكذلك ارتفاع أسعار الذهب عيار 21 4 جنيهات للجرام ..وغيرها ..

وزير الإسكان يشدد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ الشريط النهرى

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المشروعات الجارى تنفيذها بالشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك بورسعيد في أبريل الماضي

استعرض محمد معيط ، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

البورصة: 7.9 مليون سهم حجم أوامر البيع المسجلة لسهم تعليم لخدمات الإدارة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن إجمالي كميات أوامر البيع (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة على سهم شركة تعليم لخدمات الإدارة بلغت 7.9 مليون سهم، وذلك في إطار آلية استقرار سعر السهم في السوق عقب تنفيذ الطرح والتى انتهت الفترة المحددة لتسجيل أوامر البيع اليوم الخميس.

الرقابة المالية تمد مهلة تقديم القوائم المالية لشركات البورصة لمدة شهر

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقة مجلس إدارة الهيئة على مدّ مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 إلى 15 يونيو 2021.

وزير المالية: دعم جهود توفير لقاحات " كورونا " بأفريقيا بتسهيلات ميسرة

أكد محمد معيط، وزير المالية، رئيس الجمعية العامة للبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، حرص مصر على دعم جهود البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد فى مساندة القارة الأفريقية؛ باعتباره أكبر مؤسسة تمويل تجارى متعددة الأطراف بأفريقيا تستهدف إدارة الآثار والصدمات المالية والاقتصادية والصحية الناجمة عن الأوبئة، والمساعدة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى للدول الأفريقية؛ بما يُسهم فى دفع حركة النمو الاقتصادى، وتعزيز التجارة البينية.

أسعار الذهب ترتفع اليوم فى مصر 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 784 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6 مايو 2021، بقيمة 4 جنيهات، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر متوسط سعر 784 جنيها للجرام، وذلك مع تسجيل أونصة الذهب عالمياً 1793 دولار للأونصة بارتفاع بلغت نسبته 0.40% وقت صياغة هذه السطور.