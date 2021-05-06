شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت الجوف" ترتفع 27.6% في الربع الأول لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت الجوف، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 27.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 19.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 15.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 26.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 17.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل ومصروف الزكاة.

وارتفعت المبيعات إلى 67.9 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 58.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 73.3 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 5.3 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى احتساب مخصصات على استثمارات قديمة للشركة بمبلغ 99 مليون ريال تتمثل في الاستثمار في شركة الشرقية الصناعية من عام 2007 ومخصصات ائتمانية تتمثل في قيمة بيع حصة شركة استثمارات الجوف المملوكة لشركة اسمنت الجوف في شركة عبر الجسور والمستثمر فيها في عام 2012 ، وتم احتساب هذه المخصصات بتوجيهات مجلس الادارة بمعالجة الاستثمارات القديمة.