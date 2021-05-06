شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح زين السعودية تتراجع 61% بالربع الأول 2021 لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، المُعلنة اليوم الخميس، عن الانخفاض في الأرباح بنسبة 61% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 41 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 105 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 158 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 357 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة قدرها 5% بقيمة 101 مليون ريال سعودي بسبب التأثير السلبي المستمر لجائحة كورونا والذي أدى إلى تدني حجم الخدمات المقدمة.

وانخفضت المبيعات إلى 1.9 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 2 مليار ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

كذلك ارتفعت تكلفة الإيرادات بمبلغ قدره 157 مليون ريال سعودي خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق حيث لم يتم عكس أية مخصصات خلال الربع الحالي. وقد تم استيعاب ذلك جزئيًا من خلال تخفيض النفقات التشغيلية بمبلغ قدره 43 مليون ريال سعودي وذلك نتيجة لإدارة أفضل للتكاليف للحد من تأثير جائحة كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 260 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 485 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 5.6% نتيجة الأثر التراكمي لجائحة كورونا والذي أدى إلى تقليص عدد الزوار للعمرة إضافة إلى اقتصار الحج على حجاج الداخل بالإضافة إلى تخفيض الأسعار للمكالمات الإنتهائية خلال النصف الثاني من العام 2020.