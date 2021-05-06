شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الجبس الأهلية تُقر توزيع 60 هللة للسهم عن العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الجبس الأهلية "جبسكو"، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على مُقترح بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020 بقيمة 19 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 31.7 مليون سهم، بحصة تبلغ 60 هللة للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 6% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيع الأرباح في 23 مايو الجاري.

هذا وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 37.2 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 10.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع صافي المبيعات بنسبة 52.5% وانخفاض التكلفة نسبتاً الى المبيعات ساهم في ارتفاع هامش الربح وارتفاع مجمل الربح.

وارتفعت المبيعات إلى 107.1 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 70.2 مليون ريال خلال العام 2019.