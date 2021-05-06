شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "إعمار الاقتصادية" تُوصي بزيادة رأس المال بتحويل دين لصندوق الاستثمارات بـ 2.8 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين الذي سيكون في ذمة الشركة لصندوق الاستثمارات العامة، والبالغ قيمته الإجمالية 2.833 مليار ريال سعودي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الهدف من تحويل الدين هو تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو.

هذا ولن يترتب على زيادة رأس المال أي التزامات أو مساهمات مالية على المساهمين.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على الشركة الحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل الديون.

وأشارت الشركة، في بيان مُنفصل، إلى قيامها بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي لإدارة ملف طلب زيادة رأس المال.

ويُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.2 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 533 مليون ريال في العام 2019.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2020 إلى الانخفاض في الإيرادات وإجمالي الربح خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019، بسبب التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية في قطاع العقارات بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا غير المسبوق.