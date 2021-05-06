شكرا لقرائتكم خبر عن "المصافي" تتحول للربحية وتربح 221 ألف ريال بالربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة المصافي العربية السعودية، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 221.1 ألف ريال مقابل خسائر بلغت 1.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 317.8 ألف ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 716.5 ألف ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع نصيب الشركة من أرباح الشركات الزميلة خلال الربع الحالي (ربح المساهمة في الشركة العربية للصهاريج)

وارتفعت المبيعات إلى 1.2 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 176 ألف ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 13.4 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 17.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض توزيعات الارباح المستحقة عن العام الحالي من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "شركة مستثمر فيها" بمبلغ 15.2 مليون ريال مقارنةً بأرباح العام 2020 بمبلغ 22.8 مليون ريال.