شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الفخارية" تتراجع 39% بالربع الأول 2021 لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 39% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 0.23 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 5.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 0.94 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 6.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض المبيعات نتيجة إنخفاض حجم الطلب على الأنابيب بشكل عام لتباطؤ المشاريع.

وتراجعت المبيعات إلى 24.8 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 40.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10.7 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 8.8 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات.