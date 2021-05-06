شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "سيسكو" ترتفع 48% بالربع الأول 2021 لزيادة الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "سيسكو"، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 47.9% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 12 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 23.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 17.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 17% مما أدى إلى ارتفاع مجمل الربح وصافي الربح من العمليات الرئيسية، بالإضافة إلى إرتفاع إيرادات الإستثمار وإنخفاض مصروف الزكاة.

وارتفعت المبيعات إلى 750.5 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 641.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 40.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 120.7 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض المبيعات لكامل قطاعات الشركة نتيجة الإجراءات الإحترازية المتخذة بما في ذلك إجراءات حظر التجوال وأوقاته المفروضة في بعض مدن ومناطق المملكة آنذاك للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد مما أثر سلبا على مجمل الربح.