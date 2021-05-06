شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المبيعات يهبط بأرباح "العثيم" 42.6% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أسواق عبدالله العثيم، المُعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الأرباح بنسبة 42.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 57.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 99.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 66.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 110.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى تراجع المبيعات بنسبة 11.87%، حيث شهد الربع الأول من عام 2020 نمواً غير عادي في مبيعات التجزئة نتيجة الاقبال الكبير على شراء المواد الغذائية والتموينية تحسباً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا. كما تأثرت المبيعات سلبياً برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الأول من يوليو 2020، وتحول المدارس إلى التعليم عن بعد.

وانحفضت المبيعات إلى 2.1 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 2.4 مليار ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال العام 2020، صافي أرباح بلغ 451 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 344.7 مليون ريال في 2019.