شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تصعد بأرباح "الأسمنت العربية" 49% في الربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الأسمنت العربية، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 48.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 67 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 45.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 78.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 57 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع قيمة وكمية المبيعات في الشركة الأم والشركة التابعة في الأردن على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيع وزيادة المصاريف التسويقية نتيجة ارتفاع كميات مبيعات التصدير.

وارتفعت المبيعات إلى 321.5 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 204.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 184.9 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 208.7 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف التسويقية بسبب زيادة كميات مبيعات التصدير وارتفاع مخصص الزكاة الشرعية في الشركة الأم، على الرغم من ارتفاع قيمة وكمية المبيعات في الشركة الام وارتفاع توزيعات أرباح استثمارات في أدوات مالية وانخفاض المصاريف العمومية والادارية وتكلفة التمويل.