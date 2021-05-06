شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يرتفع في بداية التداولات و"ناسداك" لا يزال تحت الضغوط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس حيث ارتفع "داو جونز" عقب صدور بيانات اقتصادية قوية، بينما لا يزال "ناسداك" تحت وطأة ضغوط القطاع التكنولوجي.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة انخفض إلى 498 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، وهو أول تراجع أدنى مستوى 500 ألف طلب منذ بداية الجائحة، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر لمستوى 540 ألفاً.



ومن المنتظر غدا إعلان وزارة العمل الأمريكية عن تقرير للوظائف حيث تقيس هذه البيانات أداء سوق العمل الشهري ومعدل البطالة في الولايات المتحدة.



هذا، وقد انخفض سهم "أوبر تكنولوجيز" اليوم بأكثر من 4% عقب إعلان الشركة أمس عن بعض البيانات المخيبة للآمال.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 44 نقطة) إلى 34274 نقطة، في حين هبط "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 13552 نقطة، كما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 4164 نقطة.