شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يواصل مكاسبه والتوقعات تشير إلى مزيد من الصعود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى توقعات إيجابية بشأن مزيد من صعود المعدن الصناعي.



ومن أبرز هذه التوقعات ما أعلنه محللو "بنك أوف أمريكا" اليوم من أنهم يرون أن النحاس سوف يواصل الارتفاع حتى يصل إلى 20 ألف دولار للطن المتري بحلول عام 2025.



وأشار محللو البنك الأمريكي إلى أن هذا الأمر سوف يحدث نتيجة نقص المعروض العالمي من النحاس والتراجع في المخزونات خلال العامين الجاري والقادم.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 91.03 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 4.58 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 4.59 دولار وأقل سعر عند 4.50 دولار.