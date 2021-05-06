مجلس الشارقة يختتم فعالية «رياضة قبل الإفطار»

اختتم مجلس الشارقة الرياضي، بنجاح كبير وتفاعل مميز، فعاليته خلال شهر رمضان المبارك (رياضة قبل الإفطار) التي تم تنظيمها للعام السادس على التوالي بالتعاون مع أندية الإمارة الباسمة، ضمن حرص المجلس على استمرار إقامة الفعاليات الرياضية والمجتمعية خلال هذا الشهر الفضيل، بهدف نشر الثقافة الرياضية وممارسة الرياضة قبل الإفطار وتعزيز الصحة، حيث وصلت المشاركات إلى ما يقارب 10000 من مختلف فئات المجتمع ومختلف الأعمار والجنسيات من كلا الجنسين في 11 موقعاً مختلفاً، بمشاركة 8 أندية، إضافة إلى مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وأثنى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على تميز الفعالية هذا العام وتحقيقها نجاحات ومشاركات مميزة لأندية الإمارة الباسمة ومختلف فئات المجتمع، وقال: «سعداء بما تحقق في هذه الفعالية التي درج المجلس على إقامتها منذ ست سنوات، وفي العام الحالي أيضاً لم تمنع جائحة كورونا من إتاحة الفرصة لممارسي الرياضة للمشاركة، حيث تم التنظيم في مختلف المواقع وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع أعلى معايير درجات السلامة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة للجميع، بما أسهم في تميزها في مختلف المواقع التي تم تخصيصها من المجلس تحت إشراف فريق العمل والمنسقين في الأماكن المخصصة والمدربين الذين شاركوا أيضاً في الإشراف على التدريبات الرياضية التي مثلت تميزاً جديداً للمجلس خلال الشهر الفضيل».

واختتم عيسى هلال الحزامي حديثه بالشكر والتقدير للجهات المتعاونة في هذه الفعالية، منها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة والبلديات وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) والأندية المنفذة، كما لعبت الفعالية دورها أيضاً في العمل على الترويج للسياحة الرياضية بمختلف المواقع والمدن في الإمارة الباسمة التي استقبلتها الفعالية وهو واحد من الآثار الإيجابية أيضاً لها.

وقال ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في المجلس: «سجلت الفعالية الهدف المنشود منها وهو المساهمة في ممارسة الرياضة في جميع الأوقات وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وكان التفاعل كبيراً في هذه النسخة، حيث يمثل العدد الذي وصل إلى قرابة 10000 مشارك من مختلف الجنسيات، إثراء للفعالية، وهذا التفاعل يدل على القيمة الكبيرة للرياضة لدى جميع المشاركين ويبين حرص مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة خلال هذا الشهر لما لها من فوائد صحية من جانب، والمساهمة أيضاً في استمرارية النشاط الرياضي بشكل عام من جانب آخر، مع مراعاة جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة».