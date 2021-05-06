شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة أسواق الأسهم من 29 رمضان.. والتداول يستأنف الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
6 مايو 2021
17:44 مساء
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أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه بناء على ما ورد بكتاب الهيئة الاتحادية للموارد البشرية رقم (7) لعام 2021 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد للوزارات والجهات الاتحادية بالدولة، فقد تقرر وبعد التشاور والتنسيق مع الأسواق المالية أن تبدأ عطلة عيد الفطر بالأسواق المالية من يوم 29 من رمضان ولغاية 3 شوال 1442 هـ وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد، الموافق 16 مايو /أيار 2021.
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