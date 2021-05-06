شكرا لقرائتكم خبر عن مُقارنة معيارية بين جمارك دبي والسعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقدت جمارك دبي مقارنة معيارية عبر تقنية الاتصال المرئي، مع عدد من مسؤولي الجمارك في المملكة العربية السعودية الشقيقة، في إطار تبادل الخبرات والتعاون المشترك بين الجانبين، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية.

وخلال اللقاء اطّلعت جمارك دبي على الخطة الاستراتيجية للجمارك السعودية في مجال الموارد البشرية وعملية استقطاب الموظفين ذوي الكفاءات والخبرات الواسعة من المواطنين، مع الاطلاع على تجربتهم في عملية استقطاب المواهب الشابة الطموحة، وقد تم الاطلاع على عمليات التطوير التنظيمي والهياكل التنظيمية للجمارك السعودية وكيفية تطويرها لتتناسب مع الخطط المستقبلية الطموحة للمملكة، صاحب ذلك تقديم عرض عن نظام المكافآت والحوافز للموظفين.

واستعرضت الجمارك السعودية استراتيجية أكاديمية التدريب والتي تختص بالبرامج التدريبية الخاصة بالقيادات والمفتشين مع التعرف إلى أنواع البرامج التدريبية الإدارية، بالإضافة إلى عرض لمؤشرات الأداء الخاصة بأكاديمية التدريب.

وعرضت «جمارك دبي» تجربتها في مجال إدارة الأداء من خلال عرض منهجية إدارة أداء الموظفين واستعراض تفاصيل مراحل دورة الأداء خلال العام، وكيفية وضع الأهداف الذكية للموظفين والتعريف بها.