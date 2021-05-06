مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء بدعم «القيادية»

دبي: أنور داود

أنهت أسواق الأسهم المحلية تداولاتها في جلسة نهاية الأسبوع في المنطقة الخضراء، بعدما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي نحو 0.51%، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.59%، تلقت الأسهم دعماً قوياً من أسهم قيادية في قطاع العقار والبنوك والاتصالات والاستثمار

وسجلت الأسهم سيولة قوية، معظمها في سوق العاصمة، بنحو 1.44 مليون درهم، بتداول 265.4 مليون سهم، حيث شهد سوق أبوظبي 1.33 مليار درهم، بتداول 189.3 مليون سهم، فيما شهد سوق دبي 103.7 مليون درهم، بتداول 76 مليون سهم.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.51% مضيفاً 13.7 نقطة مكاسب وأغلق عند أعلى مستوى منذ فبراير 2021 بعدما وصل المؤشر بنهاية الجلسة إلى 2664 نقطة.

واندفع المؤشر العام للسوق نحو الأخضر، بعدم من ارتفاع مؤشرات البنوك والعقارات والاستثمار والتأمين والسلع والاتصالات. وارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بأكثر من 2%، ليغلق عند 12.45 درهم، كما تلاه في الصعود سهم «مصرف عجمان» بنسبة 1.26% إلى 0.72 درهم، و«جي إف إتش» 0.15% إلى 0.629 درهم.

وتحسن قطاع العقار، بدعم من ارتفاع «إعمار مولز» بنسبة 1.57% إلى 1.93 درهم، بالإضافة إلى ارتفاع «إعمار للتطوير» 0.7% إلى 2.94 درهم، وسط استقرار «إعمار العقارية» دون تغير. وتراجع سهم «داماك» 0.8%، و«ديار» 0.73%. وفي قطاع الاستثمار، صعد «سوق دبي المالي» 1.86% إلى 1.09 درهم، بينما تراجع «شعاع» 1.45% إلى 0.609 درهم، بتداولات لم تتجاوز مليون درهم، وتجاهل السهم إعلان الشركة عن بيع حصتها في شركة المرفأ. وفي التأمين، ارتفع سهم «سلامة» وحيداً بنسبة 1.22% إلى 0.83 درهم.

وسجلت أسهم النقل تراجعاً جماعياً، حيث انخفض سهم «العربية للطيران» 0.76%، و«أرامكس» 0.97%، بينما سجلت «الخليج للملاحة» تراجعاً أكبر بنسبة 1.56%.

وفي قطاع الاتصالات، ارتفع سهم «دو» 1.35% إلى 6.72 درهم، بتداول مليوني درهم. وفي الخدمات، تراجع سهم «أمانات القابضة» 0.22%، بينما تراجع «تبريد» 1% إلى 2.92 درهم. وكان سهم «إكتتاب القابضة» أكبر الرابحين بنسبة 14.7%، و«الإمارات للمرطبات» 12.3%، و«السلام القابضة» 5.66%.

سوق أبوظبي

وسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.59%، بما يعادل 36 نقطة، ليغلق عند مستوى 6152.1 نقطة، مدعوماً بأداء قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي ارتفع 3.1%، بالإضافة إلى العقار والاتصلات والتأمين. وصعد سهم «اتصالات» 0.75% وأغلق عند 21.46 درهم، بتداول 36.4 مليون درهم، كما ارتفع «سوداتل» 0.8%.

وفي قطاع الاستثمار، ارتفع سهم «العالمية القابضة» متفاعلاً من النتائج القوية للربع الأول، ليصعد السهم 3.3% إلى 94 درهماً، بتداولات قوية بلغت 453.2 مليون درهم، كما ارتفع «الواحة كابيتال» 0.83%، بينما تراجع «إشراق» 0.63%. وغلب اللون الأحمر على إغلاق مؤشر البنوك، متأثراً بتراجع «أبوظبي الأول» بنسبة 0.27% إلى 14.54 درهم، وذلك على الرغم من ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 1.21%، و«أبوظبي التجاري» 0.65% و«بنك الشارقة» 1.8%.

وارتفع مؤشر العقار بدعم من الأداء الإيجابي لسهم «الدار العقارية» والذي ارتفع 0.56% إلى 3.56 درهم، بتداول 251.3 مليون درهم، وسط تراجع «رأس الخيمة العقارية» 0.7%.

وفي قطاع الطاقة، ارتفع سهم «أدنوك للتوزيع» وحيداً على إثر موافقة السعودية على استحواذ الشركة على 15 محطة في المملكة، والذي يؤكد توسع الشركة المستمر، حيث سجل السهم مكاسب بنسبة 2.38% وأغلق عند 4.74 درهم، بينما تراجع «دانة غاز» بنسبة 5.5%، و«طاقة» 0.72%.

وفي التأمين، ارتفع «أبوظبي الوطنية للتأمين» وحيداً بنسبة 1% إلى 4.82 درهم.

الجنسيات

وأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات، توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع في سوق أبوظبي، بعدما سجلوا محصلة بيعية بنحو 182.6 مليون درهم، بينما سجلوا في سوق دبي محصلة شراء بنحو 4.8 مليون درهم. وفي المقابل، سجل المواطنون محصلة شراء، موزعة ما بين 186 مليون درهم في أبوظبي، و6.66 مليون درهم في دبي. وسجل العرب محصلة بيع بنحو 2.14 مليون درهم في أبوظبي، و5 ملايين درهم في دبي، كما سجل الخليجيون محصلة بيع بـ 1.2 مليون درهم في أبوظبي، و6.6 مليون درهم في دبي.

المؤسسات

اتجهت المؤسسات نحو الشراء لكن بتفاوت واضح بين السوقين، حيث سجلت المؤسسات في سوق أبوظبي محصلة شرائية بنحو 12.1 مليون درهم، بينما سجلت نصف مليون درهم في سوق دبي. ونشطت تداولات المؤسسات كعادتها في سوق أبوظبي لتصل مشترياتها إلى 1.3 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتها نحو 1.22 مليار درهم.