عقارات دبي تسجل أعلى مبيعات شهرية في 4 سنوات

دبي: ”الخليج 365”

كشفت «بروبرتي فايندر» عن نتائج أداء سوق دبي العقارية خلال شهر إبريل/ نيسان 2021، والذي شهد تسجيل أعلى قيمة لصفقات البيع العقارية منذ مارس/ آذار 2017 وبقيمة تجاوزت 10.97 مليار درهم، وهي القيمة الأكبر للصفقات العقارية شهرياً في دبي، منذ أربع سنوات. وجرى خلال إبريل/ نيسان 2021 إنجاز 4,382 صفقة عقارية بقيمة 10.97 مليار درهم، بزيادة بنسبة 4.2% في حجم الصفقات ،و0.6% في قيمة الصفقات مقارنة بشهر مارس/ آذار 2021. وبهذا يصل إجمالي الصفقات العقارية المُنجزة منذ بداية العام إلى 16,577 صفقة بقيمة 36.12 مليار درهم.

وسجّلت الصفقات التي تصل قيمتها حتى مليونَي درهم نسبة 70% من إجمالي الصفقات، مقابل 23% للصفقات التي تراوحت قيمتها من 2 حتى 5 ملايين درهم، و4% للصفقات بين 5 و10 ملايين درهم، و3% للصفقات التي تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم.

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ترتيب المناطق

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وشهدت مدينة محمد بن راشد واحداً من أعلى معدلات الإقبال في إبريل/ نيسان، ما جعل منها المنطقة ذات عدد الصفقات الأكبر في دبي، تلتها منطقة قرية جميرا الدائرية بنسبة 5.8% من إجمالي الصفقات، ومرسى دبي بنسبة 5.6%. ومن ناحية أخرى، وبعدما حلّت في المركزين الأولين لأكبر عدد من صفقات البيع الشهرية على مدار العام الماضي، شهدت منطقة الخليج التجاري انخفاضاً في إجمالي الصفقات الشهرية من 7.2% إلى 3.5%، ليتراجع ترتيبها من المركز الأول حتى العاشر.

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صفقة بـ 105 ملايين

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وقالت لينيت آباد ساتشيتو، مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى «بروبرتي فايندر»: «تشهد سوق العقارات السكنية نشاطاً متميزاً منذ بداية العام الحالي. وشهدنا خلال شهر إبريل بمفرده إنجاز ست صفقات تجاوزت قيمة كل منها 50 مليون درهم، ومنها فيلا في منطقة النخلة حققت ثاني أكبر قيمة لصفقات الفلل خلال عام 2021 بقيمة 105 ملايين درهم. وبالنظر إلى بيانات معاملات الرهن العقاري، شهدت شهور أبريل ومارس ويناير 2021 أكبر عدد من الصفقات العقارية الشهرية منذ مارس 2010».

وتركّزت نسبة 60% من إجمالي الصفقات خلال شهر إبريل في السوق الثانوية/الجاهزة، و40% في سوق العقارات على المخطط. أما بالنسبة لأحجام الصفقات العقارية، فقد شملت مبيعات السوق العقارية على المخطط في فبراير/ شباط 1,934 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 3.09 مليار درهم، مقابل 2,898 عقاراً في السوق الثانوية بقيمة 7.89 مليار درهم. وبالمقارنة مع شهر مارس/ آذار 2021، ارتفع عدد المعاملات العقارية على المخطط في إبريل بنسبة 12.9%، وهو المعدل الأعلى خلال فترة 14 شهراً، فيما انخفض عدد الصفقات العقارية في السوق الثانوية/الجاهزة بنسبة 0.92%، وهو الانخفاض الأول خلال 11 شهراً.

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الصفقات على المخطط

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وأضافت لينيت آباد ساتشيتو: «شهد إبريل من عام 2021 أكبر عدد من الصفقات الشهرية للعقارات على المخطط منذ فبراير 2020، بالتوازي مع مؤشرات على انتعاش القطاع مرة أخرى. وتعمل جهات التطوير على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم خطط تسعير ملائمة، فضلاً عن الاستفادة من التحديثات التي طبقتها دولة الإمارات على أحكام أذونات الدخول والتأشيرات بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

وسجّلت مدينة محمد بن راشد أعلى نسبة مبيعات لوحدات الفلل/ منازل التاون هاوس بنسبة 18.5% من إجمالي صفقات البيع في إبريل 2021، تلتها منطقة دبي لاند بنسبة 10.3%، ودبي هيلز إستيت بنسبة 9.4%، ورُكان بنسبة 5% وتاون سكوير بنسبة 4.9%. أمّا بالنسبة إلى الشقق، فقد سجّل مرسى دبي أعلى معدل لصفقات البيع بنسبة 8.5% من إجمالي الصفقات، تلته قرية جميرا الدائرية بنسبة 8.4% ثمّ أبراج بحيرات جميرا بنسبة 7.6% وداون تاون دبي بنسبة 7.3% وأخيراً الخليج التجاري بنسبة 5.4%.

وبحسب بيانات الطلب الصادرة عن بروبرتي فايندر، تركّزت عمليات البحث عن الفلل ومنازل تاون هاوس خلال إبريل 2021 في مناطق دبي هيلز إستيت والمرابع العربية ونخلة جميرا ومدينة محمد بن راشد وداماك هيلز. أمّا أبرز المناطق التي شكّلت محط اهتمام المستهلكين في فئة الشقق خلال الفترة نفسها، فشملت دبي مارينا، وداون تاون دبي، ونخلة جميرا، والخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية.