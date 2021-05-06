شكرا لقرائتكم خبر عن «إتش بي» تطلق مختبراً للألعاب الإلكترونية في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلنت شركة «إتش بي» عن تعاونها مع AMD لإطلاق مختبر الألعاب الإلكترونية HP Gaming Garage في معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي RIT، إحدى المؤسسات المتخصصة في التكنولوجيا ومقرها في واحة دبي للسيليكون.

ويهدف إنشاء المختبر إلى تحفيز طلاب الجامعات والمدارس في جميع أنحاء العالم، وتشجيعهم على اكتساب المهارات اللازمة للدخول إلى عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية في المستقبل. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الشركة بتمكين ما يقارب 100 مليون شخص حول العالم من الحصول على نتائج تعليمية أفضل بحلول عام 2025.

ويمكِن للطلاب الاستفادة من برنامج مُنظم لبناء المهارات الشخصية والخبرات الخاصة في هذا المجال. كما يتيح لهم المختبر فرصة التواصل مباشرة مع الخبراء في تطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية عبر ورش العمل ومواقع التدريب الداخلي. وتتمثل رؤية HP بعيدة المدى في تزويد الطلاب بمجموعة المهارات اللازمة لبدء مسيرتهم المهنية في هذا المجال من خلال المؤهلات الرقمية المصغّرة، وهي تقييمات محدودة تعتمد على مجموعة المهارات لدى الطلاب.