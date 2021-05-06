أبوظبي وسنغافورة تعززان التعاون بالدعوة لتطوير ابتكارات المدن الذكية

أطلق «مكتب أبوظبي للاستثمار»، بالتعاون مع مشروع سنغافورة، وشركة IPI - سنغافورة التابعة للمشروع، دعوة للشركات السنغافورية لتقديم الابتكارات والحلول التي تدعم أجندة تطوير المدن الذكية، بحيث يمكن للشركات السنغافورية المؤهلة التقدم بابتكاراتها وحلولها التي تتعامل مع عدد من التحديات التي تواجهها هيئات ومؤسسات مختلفة في إمارة أبوظبي.

وتتطلع كل من إمارة أبوظبي وجمهورية سنغافورة من خلال هذه الدعوة إلى تسريع تطوير أسس المدن الذكية، بهدف ترسيخ الفكر المستدام لجودة الحياة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمزايا التنافسية.

واحتلت سنغافورة المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر المدن الذكية لعام 2020 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، في حين احتلت إمارة أبوظبي المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط. وستعمل هذه الدعوة على تعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين البلدين، كما ستساهم في ربط منظومتي الابتكار فيما بينهما.

- طارق بن هندي: ملتزمون بدفع وتيرة الابتكار لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل

وقال د. طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار:«تلتزم إمارة أبوظبي بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي القوية مع سنغافورة، كما تلتزم بدفع وتيرة الابتكار لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. وستعمل هذه الدعوة مع مشروع سنغافورة إلى تعزيز الشراكات القائمة، وتفتح الباب أمام المزيد من فرص التعاون بين إمارة أبوظبي وسنغافورة».

وأضاف ابن هندي: «نتطلع لإيجاد الحلول القابلة للتنفيذ والتي تواكب الاحتياجات والتحديات المحلية، والتي يمكن تصديرها إلى العالم بما يساهم في تعزيز الاقتصادات القائمة على المعرفة وتطوير المدن الذكية في منطقتنا، وخارجها».

وتمثل هذه الدعوة دفعة هامة لجهود الشركات لتحقيق المزيد من التعاون والابتكار، وتطوير حلول محددة يمكن النظر في اعتمادها تجارياً، وتنفيذها على مستوى إمارة أبوظبي. وقد عمل مكتب أبوظبي للاستثمار بشكل وثيق مع عدد من المؤسسات البارزة في إمارة أبوظبي، مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ودائرة البلديات والنقل ومصدر، بهدف تحديد ستة تحديات تواجه المدن الذكية. وستحصل الشركات المؤهلة على الدعم المالي من قبل مشروع سنغافورة.

- تان سون كيم: تطوير وتجريب الحلول التكنولوجية لعدد من التحديات التي تشهدها المدن

بدوره، قال تان سون كيم، الرئيس التنفيذي المساعد لدى مشروع سنغافورة: «ستعمل هذه الدعوة المشتركة لتقديم الحلول والابتكارات الخاصة بالمدن الذكية على تعزيز روابط التعاون بين إمارة أبوظبي وسنغافورة. وستتمكن الشركات السنغافورية التي تتمتع بالإمكانات والخبرات في مجال الحلول الذكية من الدخول في شراكات مع عدد من المؤسسات المرموقة في إمارة أبوظبي للمشاركة في تطوير وتجريب الحلول التكنولوجية لعدد من التحديات التي تشهدها المدن، بما في ذلك استدامة الطاقة والمياه وكفاءة المواصلات والنقل والمناطق المكتظة سكانياً. وسنعمل معاً من خلال هذا الشراكة لتحقيق المزيد من التنمية الاجتماعية وتعزيز جودة حياة مواطنينا».

- ونج ليوب واي: تقديم أفضل الحلول التي تساهم في إيجاد الأماكن الحضرية المستدامة

من جانبه، قال ونج ليوب واي، الرئيس التنفيذي لشركة IPI سنغافورة: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الدعوة، والعمل جنباً إلى جنب مع العديد من الشركات العاملة ضمن منظومة الابتكار في سنغافورة مثل الاتحادات التجارية المحلية. وتتطلع شركة IPI سنغافورة لتقديم أفضل الحلول التي يمكن أن تساهم في إيجاد المزيد من الأماكن الحضرية المستدامة والصالحة للعيش في المنطقة».

تحديات وحلول

وعن التحديات التي يجب معالجتها: فهي إيجاد حلول مبتكرة تساعد شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في تحسين كفاءة الطاقة في المباني داخل مدينة الرويس من خلال الحد من استهلاك الطاقة في المباني، وتحسين كفاءة عمليات الأنظمة الميكانيكية والكهربائية وأنظمة السباكة (MEP)، وتحسين عمليات الصيانة والحد من التكاليف، إضافة إلى تحسين كفاءة العمليات والصيانة والتكاليف لمحطة تبريد المناطق والأنظمة الميكانيكية والكهربائية وأنظمة السباكة المرتبطة بها، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة لأنظمة إنارة الشوارع داخل مدينة الرويس، والاستفادة من إنارة الشوارع كامتداد للبنية التحتية الناشئة للمدينة الذكية في مدينة الرويس، بحيث تعمل إنارة الشوارع كمنصة لتوصيل الأجهزة الذكية و/ أو تركيبها عليها، وكذلك الاستفادة من الأدوات الحالية لجمع البيانات الفورية في مدينة الرويس، وتسخير نتائج وقوة هذه البيانات لتحسين الخدمات العامة والارتقاء بجودة حياة السكان. كما يمكن استخدام البيانات للمساعدة في الاستفادة القصوى من القوى العاملة المطلوبة لتقديم الخدمات المختلفة.

وفي ما يتعلق بالحلول مبتكرة التي تساعد دائرة البلديات والنقل في أبوظبي؛ فإنها تتجسد في: تطوير منظومة إنارة الشوارع لتساهم في التفاعل مع المجتمع وكوسيلة للإعلان واستخدامها كبنية أساسية للتطبيقات الذكية الأخرى مثل جمع البيانات، بما يتيح تقديم خدمات عامة أفضل للسكان، وتوفير الطاقة المتجددة والمستدامة للمنشآت التي تتطلب إمدادات بالطاقة الكهربائية في مناطق الترفيه العامة مثل الحدائق والشواطئ.

وتكمن أبرز الحلول المبتكرة التي تساعد «مصدر» في: تعزيز مستوى الراحة لسكانها في المناطق الخارجية حتى عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة خلال فترة النهار. وتتطلع الشركة لتحقيق ذلك من خلال تطوير حل متكامل يمتاز بالفعالية والكفاءة من حيث الكلفة، ويستفيد من تكنولوجيا وتصميم إدارة الحرارة السلبية و/أو النشطة.