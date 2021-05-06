شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الفجيرة تخصص 52 دورية أمنية ومرورية خلال العيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أكد اللواء محمد غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، اكتمال جميع استعدادات القيادة في شقيها الأمني والمروري، لاستقبال عيد الفطر المبارك. مشيراً الى أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تطبقها الدولة، للحدّ من انتشار جائحة "كورونا".

وكشف على هامش اجتماع عبر ترأسه الخميس، عبر الاتصال المرئي، ضم نائب القائد العام والمديرين العامين، ومديري الإدارات، ورؤساء مراكز الشرطة الشاملة، تخصيص القيادة 52 دورية مرورية وأمنية خلال أيام العيد، والتوجيه بنشرها في المناطق الساخنة، للتعامل مع أي طارئ بالسرعة المطلوبة، وجميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية، مع الاهتمام بتكثيفها على المناطق والمرافق السياحية، التي يكثر التوافد عليها أثناء العطلات، لتسهيل حركة السير وانسيابية المرور.

ودعا الكعبي إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية المعلنة. وناشد السائقين وزوار الإمارة، اتخاذ الحيطة والحذر، أثناء القيادة في المناطق الجبلية والأودية والمناطق المنخفضة. مؤكداً استعداد غرفة العمليات لتلقي أي مكالمات أو استفسارات أو بلاغات.