شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة مركزية بالقاهرة في الفسطاط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

استعرض د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء مصر التصورات المقترحة لتطوير منطقة الفسطاط التاريخية، وبشكل خاص إنشاء حديقة مركزية في القاهرة ضمن مخطط تطوير منطقة الفسطاط.

وأكد مدبولي أن الحكومة تسعى إلى تطوير الفسطاط في مصر القديمة لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، ولتتكامل على نحو نموذجي مع التطوير الذي تم ببحيرة عين الصيرة والمتحف القومي للحضارة المصرية.

وأشار د. مصطفى مدبولي إلى أهمية إنشاء حديقة مركزية للقاهرة في منطقة الفسطاط، التي تتمتع بموقع جغرافي في قلب القاهرة، ومكانة تاريخية فريدة لقربها من مجمع الأديان والحضارات، مشيراً إلى أن إنشاء الحديقة سيحقق تنمية مستدامة للمنطقة، وسيوفر متنزهاً للأسر المصرية، وواجهة سياحية مفتوحة للاطلاع على جمال القاهرة التاريخية.

