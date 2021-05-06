شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات السعودية ومسقط وقطر بجلسة الخميس.. وارتفاع الإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.23% خاسرًا 23.80 نقطة ليغلق عند مستوى 10228.35 نقطة، وهبط سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.010% خاسرًا 0.440 نقطة ليغلق عند مستوى 3810.022 نقطة، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.01% خاسراً 1.14 نقطة ليغلق عند مستوى 10895.72 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.51% رابحًا 13.75 نقطة ليغلق عند مستوى 2663.93 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.59% رابحًا 36.15 نقطة ليغلق عند مستوى 6152.093 نقطة، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار درهم عند مستوى 897.346 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.51% رابحًا 7.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1521.77 نقطة، وزادت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.23% خاسرًا 23.80 نقطة ليغلق عند مستوى 10228.35 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.78% رابحًا 197.80 نقطة ليغلق عند مستوى 25655.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 245.6 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال.

وهبط 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.04%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.93%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.36%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.26%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.92%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.72%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والتأمين بنسبة 0.71%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.7%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.56%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.44%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.43%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.71%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.52%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.24%.

وقفز 57 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 3.85%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 3.76%، ثم سهم "كيان السعودية" بنسبة 3.07%، وتراجع 133 سهمًا على رأسها سهم "سايكو" بنسبة 6.75%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 5.27%، ثم سهم "أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 3.96%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 441.6 مليون ريال سعودي.





بورصة مسقطتراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.010% خاسرًا 0.440 نقطة ليغلق عند مستوى 3810.022 نقطة، وبلغ حجم التداول 10.4 مليون سهم بقيمة 2.04 مليون ريال عبر تنفيذ 696 صفقة لعدد 57 سهمًا.

وارتفع 15 سهمًا على رأسها سهم "التأمين العربية فالكون" بنسبة 9.38%، ثم سهم "سند عمان استثمار" بنسبة 3.66%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألمنيوم" بنسبة 3.64%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 7.14%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 4.17%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 2.13%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 485.7 ألف ريال عماني.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.01% خاسراً 1.14 نقطة ليغلق عند مستوى 10895.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 402.6 مليون سهم بقيمة 616.8 مليون ريال عبر تنفيذ 11.6 ألف صفقة، وتراجع 22 سهماً، وارتفع 25 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وهبط قطاعي الاتصالات والنقل ببورصة قطر بنسبة 0.93%، 0.38%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.58%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.2%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية والعقارات بنسبة 0.04%.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.51% رابحًا 13.75 نقطة ليغلق عند مستوى 2663.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 76.2 مليون سهم محققة ما قيمته 103.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1725 صفقة لعدد 33 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.19%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.01%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.53%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والعقارات بنسبة 0.37%، 0.20%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي النقل والخدمات بنسبة 0.9%، 0.69%، على التوالي.

وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 14.76%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 12.29%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.56%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.45%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5 ملايين ورقة بقيمة 20.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.97%.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.59% رابحًا 36.15 نقطة ليغلق عند مستوى 6152.093 نقطة، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار درهم عند مستوى 897.346 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 189.3 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 3179 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.11%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.5%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.27%، ثم قطاعي الطاقة والتأمين بنسبة 0.05%، 0.04%، على التوالي.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "الشركة العالمية القابضة" بنسبة 3.3%، ثم سهم "شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع" بنسبة 2.38%، ثم سهم "بنك الشارقة" بنسبة 1.79%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.74%، ثم سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 5.49%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 453.2 مليون درهم.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.51% رابحًا 7.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1521.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 555.1 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 20.78% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.54%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 15.71% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.56%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.61% مدفوعًا بصعود سهم شركة إنوفست بنسبة 14.48%، وصعد سهمي شركة ناس، عقارات السيف بنسبة 2.22%، 0.64%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.13% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، وهبط سهمي المصرف الخليجي التجاري، بنك البحرين الوطني بنسبة 2%، 0.83%، على التوالي.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% رابحًا 19.51 نقطة ليغلق عند مستوى 6252.48 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% رابحًا 23.18 نقطة ليغلق عند مستوى 6781 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% رابحًا 11.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5226.70 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.43% رابحًا 23.09 نقطة ليغلق عند مستوى 5433.71 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 719.6 مليون سهم بقيمة 111.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 20.7 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.48%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.45%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.16%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.55%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.18%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.95%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.11%.