شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد البورصات العربية يكرم محمد فريد لرئاسته الاتحاد خلال الدورة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم اتحاد البورصات العربية، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية خلال الدورة الماضية، تقديرًا لجهوده خلال فترة رئاسته للاتحاد، في ظرف شديد الصعوبة بسبب تداعيات جائحة كورونا

ومن جانبه قدم الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، الشكر والتقدير للاتحاد على التكريم، متمنيًا للاتحاد تحت قيادة السعودية دوام التوفيق والنجاح، لما هو في صالح البورصات العربية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد، قد تولى رئاسة الاتحاد بداية من أبريل عام 2019، حتى أبريل 2021، الاتحاد الذي تأسس عام 1978 بتوصية من مؤتمر محافظي البنوك المركزية برعاية جامعة الدول العربية عام 1978، بعضوية 4 بورصات عربية فقط في ذلك الوقت، بهدف تيسير تبادل المعونة الفنية بين الأعضاء، وتنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها وتذليل الصعوبات التي تواجه الاستثمار العربي البيني".

ومن جانبه تقدم رامي الدكاني الأمين لعام لاتحاد البورصات العربية، بالشكر والتقدير للدكتور محمد فريد على كل الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للاتحاد والتصدي لكل التبعات الصعبة والضاغطة بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن فترة رئاسة مصر للاتحاد نجحت في وضع الاتحاد على مسار مستقر على الأجل الطويل، عبر صياغة سياسات تسهم في تطوير وتنمية أعماله وأنشطته وذلك لتعزيز وتسهيل الاستثمارات العربية البينية في الأوراق المالية، وكذا تطوير منصة تعاون وتنسيق مشتركة لتبادل الخبرات واستطلاع الآراء بين كافة الأطراف ذات الصلة.

وشهد الاتحاد خلال فترة رئاسة مصر انتخاب أول مجلس إدارة لاتحاد البورصات العربية كخطوة "استراتيجية" غير مسبوقة، تعزز من عملية التحول المؤسسي داخل الاتحاد، وتعكس حرص الإدارة الحالية على استمرارية عملية الإصلاح والتطوير داخل الاتحاد بشكل مستقر، ونجح الاتحاد بالتعاون مع "ريفينيتيف"، في إطلاق مؤشراً للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.