الاقتصاد

انخفاض طلبات إعانة البطالة أدنى 500 ألف للمرة الأولى منذ بداية الجائحة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات حكومية صادرة اليوم الخميس عن أن سوق العمل الأمريكي يواصل التعافي من تداعيات جائحة في ظل انخفاض عدد طلبات إعانات البطالة.


وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة انخفض إلى 498 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، وهو أول تراجع أدنى مستوى 500 ألف طلب منذ بداية الجائحة، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر لمستوى 540 ألفاً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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