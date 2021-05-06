شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طلبات إعانة البطالة أدنى 500 ألف للمرة الأولى منذ بداية الجائحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات حكومية صادرة اليوم الخميس عن أن سوق العمل الأمريكي يواصل التعافي من تداعيات جائحة كورونا في ظل انخفاض عدد طلبات إعانات البطالة.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة انخفض إلى 498 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، وهو أول تراجع أدنى مستوى 500 ألف طلب منذ بداية الجائحة، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر لمستوى 540 ألفاً.