سيدات تشيلسي على بعد مباراة من لقب الدوري

حافظت سيدات تشيلسي على حلم الرباعية هذا الموسم بعد الفوز على توتنهام 2- صفر، ولم يتبق سوى مباراة واحدة أمام فريق المدربة هايز المتصدر بفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي كي يتوج بطلاً لدوري سوبر السيدات في إنجلترا.

وسجلت الأسترالية سامانثا كير كابتن منتخب أستراليا للسيدات هدفي المباراة لترفع رصيدها لـ20 هدفاً وسيضمن الفوز على ريدينج، صاحب المركز السادس، الأحد المقبل لقب الدوري لتشيلسي لتركز هايز على نهائي أوروبا أمام برشلونة في جوتنبرج 16 الشهر الجاري.

وفازت سيدات «البلوز» بكأس الرابطة هذا الموسم وينافسن على كأس الاتحاد أيضاً.