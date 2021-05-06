شكرا لقرائتكم خبر عن جهينة تبرر تأخر الإعلان عن القوائم المالية بزيادة متطلبات المراجعة على بيانات الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إنها منتظمة في إصدار القوائم المالية منذ تسجيلها بالبورصة المصرية في عام 2010 إلا أن هذا التأخير بسبب الأحداث العارضة السابق الإفصاح عنها للبورصة خلال شهري ديسمبر وفبراير والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفةً أنه فور إنهاء المراجعة، سيتم عرض القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات على مجلس الإدارة للمناقشة والاعتماد وموافاة البورصة بها، وعقد الجمعية العامة للشركة.