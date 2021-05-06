شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: 7.9 مليون سهم حجم أوامر البيع المسجلة لسهم تعليم لخدمات الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن إجمالي كميات أوامر البيع (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة على سهم شركة تعليم لخدمات الإدارة بلغت 7.9 مليون سهم، وذلك في إطار آلية استقرار سعر السهم في السوق عقب تنفيذ الطرح والتى انتهت الفترة المحددة لتسجيل أوامر البيع اليوم الخميس.

وكانت شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، بصفتها مدير طرح أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة، قد أعلنت أن مدة حساب استقرار سعر السهم تنتهي بنهاية ساعات عمل يوم الخميس الموافق 6 مايو، مطالبة المساهمين (من خلال الطرح العام فقط) راغبي البيع إيداع أوامر البيع لدى نظام البيع المفتوح بالبورصة المصرية، مع مراعاة الاشتراطات الواردة بنشرة الطرح بشأن أحكام وآلية استقرار سعر السهم في السوق عقب الطرح، وذلك حسب إفصاح للبورصة اليوم.

ووفقًا لما نصت عليه نشرة الطرح، فإن مدة حساب الاستقرار هي 30 يومًا ميلادية تبدأ من تاريخ أول يوم تداول بالبورصة المصرية، وعلى ذلك فإن آخر موعد يحق للمساهمين (من خلال الطرح العام فقط) راغبي البيع إيداع أوامر البيع لدى نظام البيع المفتوح بالبورصة المصرية، وبحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لكل مساهم من خلال الطرح العام هو نهاية ساعة عمل يوم الخميس الموافق 6 مايو الجاري، ولا يجوز بعد هذا التاريخ إيداع أو سحب أوامر البيع، منوهةً إلى أن سعر التنفيذ سيكون سعر الطرح النهائي البالغ 5.75 جنيه.

وأشارت النشرة، إلى أنه لا يجوز بعد تاريخ 6 مايو الجاري مطالبة الشركة المصدرة أو مدير الحساب شراء أي من الأسهم حتى لو لم تتجاوز الكمية المطلوب بيعها كامل مبلغ الحساب، وذلك لانتهاء حساب الاستقرار بنهاية مدته المنصوص عليها بنشرة الطرح ويصفي حساب الاستقرار وفقًا لنشرة الطرح.