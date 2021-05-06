شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 6-5-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، فى حين ارتفع 1 يورو لـ4.52 ريال سعودى مقابل سعره من قبل كان بـ 4.51 ريال سعودى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل تباين سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى، فى آخر أيام تعاملات البنوك الأسبوعية، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.71 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.70 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.52 ريال سعودى مقابل سعره من قبل كان بـ 4.51 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.10 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما أسعار الذهب في السعودية، سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 216.36 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 216.36 ريال بما يعادل 57.69$ سعر الذهب عيار 22بنحو 198.33 ريال بما يعادل 52.89$ سعر الذهب عيار 21بنحو 189.32 ريال بما يعادل 50.48$ سعر الذهب عيار 18بنحو 162.27 ريال بما يعادل 43.27$ سعر الذهب عيار 14بنحو 126.21 ريال بما يعادل 33.66$ سعر الذهب عيار 12بنحو 108.18 ريال بما يعادل 28.85$ سعر أوقية الذهببنحو 6,729 ريال بما يعادل 1,794$ سعر جنيه الذهببنحو 1,515 ريال بما يعادل 403.87$ سعر كيلو الذهببنحو 216,360 ريال بما يعادل 57,695$