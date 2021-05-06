شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 6-5-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الخميس 6-5-2021، أمام الجنيه المصرى، فى آخر أيام تعاملات البنوك الأسبوعية، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.71 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.70 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.76 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل يواصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 6-5-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعره فى البنك المركزى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، واستقر سعره أيضا فى البنك "الأهلى المصرى ليسجل" 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وذلك بآخر تعاملات البنوك الأسبوعية اليوم.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.76 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.71 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.70 جنيه.

18.88 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.88 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.71 جنيه للشراء.

18.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.73 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.71 جنيه للشراء.

18.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.80 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.69 جنيه للشراء.

18.92 جنيه للبيع.