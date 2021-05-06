شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تمد مهلة تقديم القوائم المالية لشركات البورصة لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقة مجلس إدارة الهيئة على مدّ مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 إلى 15 يونيو 2021.

ووجه رئيس الهيئة، بحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، بنشر القرار رقم 67 لسنة 2021 والصارد في 6 مايو 2021 بشأن مدّ المهلة في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره، يأتي ذلك اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية الجاري تطبيقها بالدولة المصرية والحاجة نحو التيسير على المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية، قد قررت منح 7 شركات مهلة إضافية لإرسال القوائم المالية خلال 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة بقرار لجنة القيد بتاريخ 11/04/2021 وعلى أن يعاد عرض موقف الشركات على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بإرسال القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 بنهاية المهلة الممنوحة لها وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وهم أوراسكوم للاستثمار القابضة، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن بيراميدز بلازا، الأهلي للتنمية والاستثمار، نايل سيتي للاستثمار، جينيال تورز، جهينة للصناعات الغذائية.