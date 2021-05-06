شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 69.16 دولار لبرنت و65.73 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 69.16 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65.73 دولار للبرميل .

وذكرت تقاريرإعلامية عالمية، بأن استقرار الأسعار علي ارتفاع جاء مدعوما بتراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية .

وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً أمس بنحو 2%، بعد أن خففت الولايات الأمريكية المزيد من القيود المفروضة للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد، بحسب "واس".