الاقتصاد

أسعار النفط تسجل 69.16 دولار لبرنت و65.73 دولار للخام الأمريكى

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 69.16 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65.73 دولار للبرميل . 

 

وذكرت تقاريرإعلامية عالمية، بأن استقرار الأسعار علي ارتفاع جاء مدعوما بتراجع  مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية .

 

وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً أمس بنحو 2%، بعد أن خففت الولايات الأمريكية المزيد من القيود المفروضة للحد من تفشى ، بحسب "واس".

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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