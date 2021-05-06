شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع تزامناً مع تحول الدولار نحو الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة، وتلقى المعدن النفيس دعما من ضعف الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وسوف تعلن وزارة العمل الأمريكية في وقت لاحق اليوم عن بيانات إعانات البطالة الأولية في البلاد عن الأسبوع الماضي، وكان المؤشر قد سجل في الآونة الأخيرة ادنى مستوى له منذ بداية جائحة "كورونا".



وأظهرت بيانات مؤشر "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 742 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان، وهي أكبر وتيرة شهرية منذ سبتمبر/أيلول، لكن التوقعات كانت تشير إلى إضافة 872 ألف وظيفة.



وتسبق هذه البيانات ما ستعلنه وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل من تقرير للوظائف حيث تقيس هذه البيانات أداء سوق العمل الشهري ومعدل البطالة في الولايات المتحدة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 11:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 91.03 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 91.00 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 11:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% أو ما يعادل 9.6 دولار إلى 1793.9 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1795.9 دولار وأقل سعر عند 1781.8 دولار.