شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع مع ترقب المزيد من البيانات الاقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم الخميس مع ترقب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية.



وكان بنك إنجلترا قد قرر اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول عند 895 مليار جنيه إسترليني في سياسة نقدية متوقعة.



وكشفت بيانات حكومية بريطانية أيضا عن أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في المملكة المتحدة سجل ارتفاعا عند 61 نقطة في الشهر الماضي من 60.1 نقطة في مارس/آذار في حين توقع محللون القراءة 60.2 نقطة.



كما ارتفع مؤشر طلبيات الصنع في ألمانيا بنسبة 3% في الشهر الماضي بأعلى من توقعات ارتفاع المؤشر بنسبة 1.5%.



وسوف تصدر بعد قليل بيانات إعانات البطالة في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، وهو مؤشر يوفر ملامح عن سوق العمل في الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" الأوسع نطاقا بنسبة 0.1% بحلول الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش عند 440.8 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.1% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 7048 نقطة، وارتفع "داكس" الألماني بسبع نقاط إلى 15178 نقطة، فيما ارتفع "كاك" بثلاث نقاط إلى 6342 نقطة.