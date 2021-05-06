شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض قبيل بيانات إعانت البطالة الأولية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفص الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل ترقب المستثمرين لصدور بيانات اقتصادية تتعلق بسوق العمل الأمريكي.



وسوف تعلن وزارة العمل الأمريكية في وقت لاحق اليوم عن بيانات إعانات البطالة الأولية في البلاد عن الأسبوع الماضي، وكان المؤشر قد سجل في الآونة الأخيرة ادنى مستوى له منذ بداية جائحة "كورونا".



وأظهرت بيانات مؤشر "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 742 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان، وهي أكبر وتيرة شهرية منذ سبتمبر/أيلول، لكن التوقعات كانت تشير إلى إضافة 872 ألف وظيفة.



وتسبق هذه البيانات ما ستعلنه وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل من تقرير للوظائف حيث تقيس هذه البيانات أداء سوق العمل الشهري ومعدل البطالة في الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 91.03 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 91.00 نقطة.