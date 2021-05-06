شكرا لقرائتكم خبر عن 42 % تراجعا في أرباح «أسواق العثيم» خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة أسواق عبدالله العثيم صافي أرباح بلغ 57.68 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ99.55 مليون ريال في الربع المماثل من 2020، منخفضًا 42%.

وقالت الشركة في بيان عن النتائج المالية للربع الأول من 2021 نشرته «تداول»، إن إجمالي الإيرادات بلغ 2.097 مليار ريال، في الربع الأول مقارنة بـ2.379 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، منخفضة 11.9%.

وأرجعت الشركة تراجع المبيعات إلى أن الربع الأول من عام 2020 شهد نموًا غير عادي في مبيعات التجزئة نتيجة الإقبال الكبير على شراء المواد الغذائية والتموينية، تحسبًا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى أنها تأثرت سلبيًا بتحول المدارس إلى التعليم عن بُعد.