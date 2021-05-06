شكرا لقرائتكم خبر عن 15.2 مليون ريال خسائر «سايكو» في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني «سايكو»، عن النتائج المالية للربع الأول، مشيرة إلى أنها سجلت صافي خسائر بنحو 15.2 مليون ريال، مقارنة بـ10 ملايين ريال خسائر في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان نشرته «تداول»، إن صافي أقساط التأمين المكتتبة بلغ 221.137 مليون ريال، في الربع الأول من 2021، مقابل 183.860 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع صافي الخسارة قبل الزكاة خلال الربع الحالي من عام 2021، مقارنة مع صافي الخسارة للربع المماثل من عام 2020، إلى انخفاض عمولات إعادة التأمين بنسبة 29%، وزيادة أتعاب فحص وإشراف بنسبة 20%، وزيادة في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 21%، إضافة إلى زيادة في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 29%، وزيادة في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 5%، وانخفاض في إيرادات الاكتتاب الأخرى بنسبة 52%، فضلاً عن انخفاض الأرباح في إجمالي استثمارات أموال حملة الوثائق بنسبة 46%، رغم زيادة في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 2%، بالإضافة إلى الأرباح في إجمالي استثمارات أموال المساهمين بقيمة 5,035 ألف ريال مقارنة مع إجمالي خسارة استثمارات أموال المساهمين بقيمة (10,980) ألف ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بسبب تسجيل أرباح زيادة القيمة على بعض الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، وزيادة في الإيرادات الأخرى بنسبة 61%.