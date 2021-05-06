شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليار ريال أرباح «صدارة» في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة صدارة للكيميائيات أرباحًا بنحو 1.617 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بخسائر 1.276 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت شركة صدارة للخدمات الأساسية في بيان عن النتائج المالية لشركتها الأم، «صدارة للكيميائيات»، عن الربع الأول نشرته «تداول»، إن إجمالي الإيرادات بلغ 4.416 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة بـ2.450 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق بزيادة 80.3%.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل للسنة السابقة، بشكل رئیسي إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات، والاستمرار في ضبط مستوى التكاليف، والاعتراف بمبلغ 1.05 مليار ريال كأرباح ناتجة عن إعادة هيكلة التسهيلات التمويلية.