شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % ارتفاعا في أرباح «إعادة التأمين التعاوني» خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني عن تحقيق صافي أرباح يقدَّر بنحو 19.6 مليون ريال، مقارنة بـ 10.3 مليون ريال، مرتفعة 90.3%.

وقالت الشركة في بيان نشرته «تداول» إن صافي أقساط التأمين المكتتبة بلغ 792.4 مليون ريال، في الربع الأول من العام الحالي، مرتفعًا 62% مقابل 489.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في صافي الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بشكل رئيسي، إلى الارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 59%، مما كان له أثر إيجابي في نتائج الاكتتاب، إضافة إلى الارتفاع في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 15%.