شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون ريال خسائر «السعودية للتموين» في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكبدت شركة الخطوط السعودية للتموين خسائر بنحو 30 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بنحو 15.6 مليون ريال حققتها في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2021، إن إجمالي الإيرادات بلغ 256.3 مليون ريال في الربع الأول، متراجعًا 43.4% عن الربع المماثل من 2020.

وأرجعت الشركة إجمالي الخسارة الشاملة لفترة (الربع الأول)، والمقدرة بـ30 مليون ريال، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة -292.3% مقارنة بالعام السابق، إلى جائحة كوفيد-19، وخاصة الإيقاف المؤقت للرحلات التجارية الدولية اعتبارًا من منتصف مارس 2020؛ نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

وأضافت أن الإيقاف المؤقت للرحلات تسبب في التأثير المباشر على عمليات الشركة، مع انخفاض في الإيرادات بنسبة -43.4% (256.3 مليون ريال).

وأوضحت أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها الشركة بسبب جائحة كوفيد-19، فقد نفّذت الشركة العديد من المبادرات التي تهدف إلى زيادة كفاءة التشغيل، وبالتالي الحد من تأثير الجائحة على ربحية الشركة، من خلال ضمان استمراريتها وقدرتها التنافسية، مما أدى إلى تخفيض تكلفة العاملين بمقدار 23.4 مليون ريال، وتخفيض تكلفة الإيجار والصيانة 6 ملايين ريال في الربع الحالي، حيث ساهمت هذه المبادرات في خفض الخسائر إلى 30 مليون ريال.