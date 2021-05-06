شكرا لقرائتكم خبر عن 41.4 % تراجعا في أرباح «الجوف» خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الجوف الزراعية صافي أرباح يقدر بنحو 3.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، منخفضًا 41.4% عن الربع المماثل في العام الماضي الذي سجل 6.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان عن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي نشرته «تداول» إن إجمالي الإيرادات بلغ 61.4 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ 46.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وأرجعت الشركة السبب في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2021م بالمقارنة مع صافي ربح الربع المماثل من عام 2020م بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح، نتيجة ارتفاع تكلفة بعض المنتجات؛ مما كان له أثر بانخفاض مجمل الربح بنسبة 34.88%، بالإضافة إلى زيادة مصروفات البيع والتوزيع، وذلك بالرغم من زيادة مبيعات الربع بنسبة 33% بقيمة 15.24 مليون ريال، وزيادة الإيرادات الأخرى.