شكرا لقرائتكم خبر عن 14.4 % ارتفاعا في أرباح البنك السعودي الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك السعودي الفرنسي عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن صافي الربح بلغ 780 مليون ريال مقابل 682 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مرتفعا 14.4% فيما زاد على أساس ربعي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي بنحو 729.8%، الذي سجل فيها أرباحا بنحو 94 مليون ريال.

وأرجع البنك السبب في زيادة صافي الربح على أساس سنوي في بيان نشرته «تداول» إلى انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 6.93 % وارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2.22 %، نتيجة زيادة دخل المتاجرة ودخل الأتعاب والعمولات، والذي قابله جزئيًا انخفاض في الدخل التشغيلي الآخر دخل الصرف الأجنبي.

وأوضح أن الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي يرجع إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان، رواتب ومصاريف الموظفين و الذي قابله جزئيًا ارتفاع في ومصاريف تشغيلية وعمومية وإدارية أخرى، مخصص قيمة الموجودات المالية الأخرى.

وأشار إلى أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق عليه جاء بسبب ارتفاع صافي الدخل وكان السبب الرئيسي هو انخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 42.34 % والزيادة في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 1.07%.

وأوضح أن الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية جاء مدفوعاً بمخصص خسائر الائتمان، بالمصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، بالإضافة إلى مخصص خسائر الموجودات المالية الأخرى.

ولفت إلى أن الارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي جاء مدفوعاً بدخل المتاجرة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قابله جزئيًا انخفاض في دخل الصرف الأجنبي والدخل التشغيلي الآخر